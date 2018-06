Uma moeda terá sido levada do Museu da Presidência. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.



A Polícia Judiciária está a investigar o roubo de uma moeda que fazia parte do espólio do Museu da Presidência, que terá acontecido entre o final da semana passada e o início desta.



Assim que o roubo foi detectada a falta da moeda, foi apresentada uma queixa à PSP, mas esta passou o caso para as mãos da PJ, avança o jornal Observador. Esta é a segunda vez em cerca de três anos que desaparece material do Museu da Presidência. A última vez esteve envolvido o ex-director do museu, que foi acusado de vários crimes.



A Presidência da República confirmou ao jornal online o roubo e explicou que comunicou o caso às autoridades policiais competentes, aguardando agora o resultado do inquérito, informando ainda não haver de momento mais pormenores sobre o assalto nem sobre o material que foi roubado do Museu da Presidência da República.



A insituição emitiu ainda esta quarta-feira um comunicado onde se pode ler: "A Presidência da República comunicou às autoridades policiais competentes o desaparecimento de uma medalha do Museu da Presidência. Aguarda-se o resultado do inquérito policial em curso".

Em 2016 foi noticiado o desaparecimento de peças do espólio do museu da presidência. Na altura, o Ministério Público fez buscas na casa de Diogo Gaspar, o antigo director da instituição que funciona junto do Palácio de Belém, e apreendeu vários objectos pertencentes ao museu, incluindo um retrato do ex-presidente Jorge Sampaio, obra da pintora Paula Rego. Mais recentemente foi também noticiado que Diogo Gaspar terá alugado peças do presépio da mulher do ex-presidente Cavaco Silva, Maria Cavaco Silva, enquanto estas estavam no Museu, sem autorização.Gaspar esteve doze anos à frente do Museu da Presidência. É acusado pelos crimes de abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influência, falsificação de documento, peculato e branqueamento de capitais.