Tribunal retira helicóptero a Armando Pereira

O juiz Carlos Alexandre ordenou, na segunda-feira, a retirada do helicóptero de Armando Pereira, cofundador da Altice, arguido na Operação Picoas.







Armando Pereira está indiciado de, pelo menos, 11 crimes

"Comunique ao SEF e à entidade gestora do helicóptero que o arguido Armando Pereira tem à sua disposição em Guilhofrei no sentido deste ser removido para local próprio", lê-se num comunicado oficial a que oteve acesso.Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes, vão ficar em prisão domiciliária, sem pulseira eletrónica. Os restantes arguidos do caso saíram em liberdade, com cauções até 500 mil euros.