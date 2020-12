O Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa recusou julgar o caso Hells Angels, remetendo o processo para o Tribunal de Loures e indo contra a intenção do juiz de instrução Carlos Alexandre.Num despacho a que ateve acesso, a juíza Rosa Brandão determina que "os atos de execução relativos aos crimes de homicídio tentado terão sido praticados em Prior Velho (concelho de Loures)", o Tribunal de Lisboa considera que "o tribunal competente para o julgamento deste processo é o Juízo Central Criminal de Loures com jurisdição no local onde o último ato de execução do homicídio tentado foi praticado".

Os 89 arguidos do processo Hells Angels são acusados de vários crimes como homicídio qualificado, na forma tentada, associação criminosa e adesão a associação criminosa.

O juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), decidiu em outubro pronunciar todos os arguidos "nos exatos termos da acusação", sendo que agravou a medida de coação imposta a muitos dos arguidos, colocando mais de 50 deles em obrigação de permanência na habitação (OPH), vulgarmente designada por prisão domiciliária. A comarca de Loures decidiu então realizar o julgamento num pavilhão em Odivelas, mas o juiz Carlos Alexandre entregou o processo à comarca de Lisboa - que agora o recusa.

Nas alegações do debate instrutório, ocorrido em 20 de julho, o Ministério Público (MP) pediu a ida a julgamento de todos os arguidos, sustentando que todos praticaram os crimes que constam na acusação, que teve como meios de prova escutas telefónicas, documentos apreendidos ao grupo 'motard' e o depoimento de testemunhas e arguidos.

Na altura, o MP deu como provado, entre outros factos, o ataque perpetrado pelos arguidos e membros do grupo Hells Angels no restaurante Mesa do Prior, no Prior Velho, bem como a perseguição movida por estes a Mário Machado, líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social e que pertencia a um grupo 'motard' rival.

O procurador deu então como provados os outros crimes constantes da acusação, incluindo extorsão e posse de arma proibida, designadamente soqueiras, mocas e bastões extensíveis.

A acusação do MP considerou que aqueles membros do grupo 'motard' Hells Angels elaboraram um plano para aniquilar um grupo rival, em março de 2018, com recurso à força física e a várias armas para lhes causar graves ferimentos, "se necessário até a morte".

Contactado hoje pela Lusa, o advogado José Castro, mandatário de Mário Machado (assistente no processo), congratulou-se com a decisão do juiz Carlos Alexandre e disse "esperar que em julgamento se proceda à condenação efetiva dos arguidos, por forma a que se faça justiça".

Em contrapartida, os advogados de defesa contestam a acusação do MP, sobretudo a imputação do crime de associação criminosa, apontando diversas nulidades do processo, que poderão vir a dar azo a recursos.

Os arguidos estão acusados de crimes como associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e posse de armas e munições, entre outros ilícitos.



