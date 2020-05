O juiz Carlos Alexandre quer terminar a instrução do caso Hell Angels nos dois auditórios da sede da Polícia Judiciária (PJ). A presidente da Comarca de Lisboa, a juíza desembargadora Maria Amélia Correia de Almeida, concordou e obteve a anuência formal do diretor nacional da PJ, Luís Neves. A intenção foi entretanto comunicada ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) e, caso haja autorização, será a primeira vez que um pré-julgamento será feito em dois auditórios da polícia.

O pedido surpreendente do juiz foi feito após a suspensão da fase de instrução, no passado dia 6 de maio, e depois de uma série de audiências tumultuosas no Tribunal de Monsanto marcadas pela ausência dos advogados de defesa - que alegavam não ter condições para estar em segurança no tribunal, no contexto da pandemia da Covid-19 - bem como pelos problemas informáticos que impossibilitaram a audição de testemunhas e arguidos por video-conferência.