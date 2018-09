Polícia Judiciária diz que Luís Grilo foi atingido por disparo de arma de fogo na caixa craniana. Viúva e cúmplice vão ser ouvidos sexta-feira em tribunal.

A Polícia Judiciária revelou que Luís Grilo foi atingido por um disparo de arma de fogo na caixa craniana, o qual lhe terá provocado a morte. Em comunicado enviado às redacções, a PJ revelou que os dois detidos, Rosa Grilo e o seu suposto amante, estão acusados "por fortes indícios da prática de crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida". Os dois suspeitos vão ser ouvidos em tribunal esta sexta-feira.



A Polícia Judiciária revelou ainda que "foi recuperada a arma de fogo presumivelmente utilizada na prática do homicídio, bem como foram recolhidos e apreendidos outros elementos de relevante valor probatório".



Os técnicos do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária conseguiram encontrar provas de ADN que permitiram incriminar a viúva de Luís Grilo, encontrado sem vida a 24 de Agosto, nu e com um saco de plástico na cabeça, mais de um mês depois de ter desaparecido. Segundo o Correio da Manhã, as provas foram encontradas na moradia onde vivia Rosa Grilo, durante as operações da tarde desta quarta-feira.



Luís Grilo, de 50 anos, residente na localidade das Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, desapareceu em 16 de Julho sem deixar rasto depois de supostamente sair para um treino de bicicleta. O corpo foi encontrado com sinais de violência mais de um mês depois do desaparecimento e em adiantado estado de decomposição, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, a mais de 130 quilómetros da sua casa.