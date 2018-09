Em conferência de imprensa, a Polícia Judiciária revelou que a mulher deste, Rosa Grilo, teve "motivações de natureza financeira e natureza sentimental".

O triatleta Luís Grilo terá sido assassinado na sua própria casa e a mulher, Rosa Grilo, terá tido "motivações de natureza financeira e natureza sentimental". A tese foi indicada pela Polícia Judiciária em conferência de imprensa esta quinta-feira, apontado que o crime terá sido "premeditado" e que a investigação vai prosseguir, faltando apurar o motivo e encontrar a bicicleta.

A conferência de imprensa surge na sequência da detenção dos dois suspeitos da morte de Luís Grilo, realizada na noite desta quarta-feira. Um deles é Rosa Grilo, a mulher de 43 anos do triatleta; o segundo será um homem de 42 anos, oficial de justiça e cuja identidade não foi ainda revelada, possuindo uma "relação próxima" com a viúva.

No dia das detenções, as autoridades "recolheram inúmeros elementos de elevado valor probatório que apontam inequivocamente para o envolvimento dos dois detidos no homicídio da vítima", referiu o responsável da PJ.

Luís Grilo teria desaparecido no dia 16 de Julho, com a sua mulher a ter reportado o incidente às autoridades no mesmo dia. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Judiciária revelou que, afinal, o tiro no crânio que terá causado a morte ao triatleta terá acontecido um dia antes de a mulher ter participado o desaparecimento.

"No dia seguinte, a ora detida, cônjuge da vítima, participou o seu desaparecimento às autoridades, supostamente após se ter ausentado da residência comum para efectuar um treino de ciclismo", informou a PJ em comunicado.