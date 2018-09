Vestígios biológicos incriminaram a viúva de Luís Grilo, quando o corpo do triatleta foi descoberto mais de um mês depois de ter sido dado por desaparecido. Segundo a edição do Correio da Manhã desta sexta-feira, a análise aos objectos recolhidos para análise no Laboratório de Polícia Científica permitiu à Polícia Judiciária descobrir que o saco de plástico colocado na cabeça de Luís Grilo continha vestígios biológicos – cabelos, sangue, suor ou saliva – cujo ADN correspondia ao perfil de Rosa Grilo.

Segundo o CM, foi no quarto do casal que o triatleta foi morto – e também aí foram descobertos vestígios de sangue, na quarta-feira, dia da detenção de Rosa e do seu amante, acusados ambos em co-autoria de homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. Luís terá sido atado na cama, antes de lhe darem uma forte pancada na cabeça. António Joaquim, o oficial de justiça que se relacionava com a agora viúva, terá recorrido a uma almofada para cobrir o rosto da vítima. Assim, continha o som do tiro e o espirrar do sangue.

Luís Grilo foi morto com um tiro na cabeça, à queima-roupa. Esta quinta-feira, o director da Directoria de Lisboa da Polícia Judiciária, Paulo Rebelo, assumiu que o homicídio terá "motivações de natureza financeira e também de natureza sentimental".