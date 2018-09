O FÓLIO volta a Óbidos e lembra os 20 anos do Nobel a Saramago

Prometem-se livros por todo o lado - nas lojinhas da vila, na igreja e capela transformadas em auditórios e nas ruas, em performances e leituras encenadas. A quarta edição do FÓLIO - Festival Literário Internacional de Óbidos começa quinta-feira, 27 de Setembro, e estende-se até dia 7 de Outubro, domingo não perdendo de vista o vigésimo aniversário da atribuição do Prémio Nobel a José Saramago.

A programação do festival inicia-se com uma conversa entre Anabela Mota Ribeiro, escritora e jornalista, e Pilar del Rio, presidente da Fundação Saramago (às 19h) a propósito da efeméride e de três novos livros relacionados com o autor português. Um deles do próprio: "Último Caderno de Lanzarote", o volume final dos diários do escritor, tem data de lançamento pela Porto Editora marcada para Outubro. Na conversa vão também discutir-se os títulos "Por Saramago", de Anabela Mota Ribeiro, edic¸a~o Temas e Debates, com entrevistas a Saramago e Pilar, e "Um pai´s levantado em alegria", de Ricardo Viel, edic¸a~o Porto Editora, sobre os bastidores da atribuição do Nobel.

Também na terça-feira, dia 2, se volta ao Nobel da literatura português, quando Zeferino Coelho, histórico editor de Saramago, e Juan Cruz, editor e jornalista, se reúnem para a conversa "José Saramago nas Memórias dos seus Editores Ibéricos" (19h30).

Os 11 dia de FÓLIO recheiam-se de conversas entre autores e, por isso, nesta vila reúnem-se nomes como Carlos Franz, do Chile, Karla Sua´rez, de Cuba, e Abdul Rahman Azzam, do Qatar para falar da ideia de paraíso (sexta-feira, 28, às 18h), o angolano Ismael Mateus, o brasileiro Anto´nio Torres e o português Abel Barros Baptista para falar do futuro do espaço da língua portuguesa (sexta-feira, 28, às 19h), ou Paulo Moura, Nuno Camarneiro e Luís Amado para tratarem o tema da guerra (domingo, 7, 19, 17h). Os brasileiros Gergório Duvivier, Xico Sá e Maria Ribeiro juntam-se à portuguesa Matilde Campilho (Domingo, 30, 18h30), Ondjaki conversa com Pepetela no primeiro sábado (29 de Setembro, 19h) e há ainda mesas redondas marcadas com portugueses como Hugo Mezena, José Riço Direitinho, Henrique Manuel Bento Fialho, Dulce Maria Cardoso, Alfredo Cunha e Ana Sousa Dias.

Alguns dos escritores vão ainda apresentar novas obras, como Afonso Reis Cabral que apresenta "Pão de Açúcar", sábado, 6, 14h30 - é o segundo livro do vencedor do Prémio Leya 2014. Ricardo Araújo Pereira apresenta o seu "Estar Vivo Aleija", a coletânea de crónicas que escreveu para a Folha de São Paulo (Domingo, 30, 16h); o humorista apresenta também "O Pai da Menina Morta", o livro de estreia de Tiago Ferro (sexta-feira, 5, 18h)

Entre masterclasses e o curso com Gonçalo M. Tavares "Escrita e imaginação" (com a duração de três horas na sexta-feira, 28h), estão ainda marcados seminários especializados: o Fólio Educa, com o tema "Ócio e Negócio, Invenção do Futuro" (durante o primeiro fim-de-semana), um colóquio sobre literatura e matemática (também no primeiro fim-de-semana) e um seminário dedicado ao dia europeu das línguas, no sábado, 29.

Os encerramentos dos dias de maior fluxo na vila de Óbidos vão ser feitos com música portuguesa: o concerto de abertura é do fadista Ricardo Ribeiro e recebeu o nome de Folia; no dia seguinte, sexta-feira, 28, há mais fado com Fábia Rebordão e Fado Bicha. Há ainda concertos com Mafalda Veiga (Sábado, 29, 22h), JP Simões com Kimi Djabaté (Domingo, 30, 18h) e, para o dia de encerramento, às 19h, os Lisbon Poetry Orchestra e Quarteto Naked Lunch cantam "Poetas Portugueses de Agora".