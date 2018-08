Capa n.º 748

No dia em que desapareceu, Luís Miguel Grilo não tinha previsto treinar fora de casa. "Não era normal ter treino de bicicleta na rua durante a semana", garante o amigo e companheiro de treinos Pedro Pisco, que diz que o triatleta só se decidiu a sair de casa depois de ter percebido que a bicicleta estática estava com um problema.A fuga à rotina é só um dos pormenores que dificultou a investigação de um caso que continua a atormentar familiares e amigos do engenheiro informático e triatleta amador que esteve 39 dias desaparecido e foi encontrado morto no dia 24 de Agosto, a 134 quilómetros de casa, despido e com um saco preto na cabeça, numa estrada municipal de terra batida a apenas 17 quilómetros da casa dos sogros em Benavila (Portalegre).O mistério é grande e asabe que todas as hipóteses de investigação estão em aberto, mas a polícia está a analisar a possibilidade de a morte ter resultado de um ajuste de contas ou de um crime passional.Para isso, estão a ser investigadas todas as relações de Luís Grilo, um homem que é descrito pelos amigos como alguém sem inimigos.