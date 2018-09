Vestígios de sangue encontrados na moradia ajudaram PJ a desvendar o mistério que envolvia a morte.

Os técnicos do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária conseguiram encontra provas de ADN que permitiram incriminar a viúva de Luís Grilo, encontrado sem vida a 24 de Agosto, nu e com um saco de plástico na cabeça, mais de um mês depois de ter desaparecido. Segundo o Correio da Manhã, as provas foram encontradas na moradia onde vivia Rosa Grilo, durante as operações da tarde desta quarta-feira.



Mais tarde, a viúva e o suposto amante, funcionário judicial, foram detidos. Estão acusados de homícidio qualificado e ocultação de cadáver, em co-autoria, e arriscam até 25 anos de prisão.



Luís Grilo, de 50 anos, residente na localidade das Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, desapareceu em 16 de Julho sem deixar rasto depois de supostamente sair para um treino de bicicleta. O corpo foi encontrado com sinais de violência mais de um mês depois do desaparecimento e em adiantado estado de decomposição, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, a mais de 130 quilómetros da sua casa.



O cadáver foi encontrado perto de Alcôrrego, num caminho de terra batida, junto à Estrada Municipal 1070, por um popular que fazia uma caminhada na zona e que alertou o posto de Avis da GNR para esta ocorrência. Antes, o telemóvel da vítima tinha sido encontrado nos Casais da Marmeleira, a seis quilómetros de casa, já no concelho de Alenquer.



Saiba tudo sobre este caso na edição desta quinta-feira do Correio da Manhã.