O período transitório da nova lei da Prestação Social de Inclusão (PSI) provocou a uma "corrida aos tribunais" e levou a Segurança Social a prorrogar o prazo até ao fim de Maio de 2019.

O período transitório de adaptação às novas regras que regem a atribuição da Prestação Social de Inclusão (PSI) foi alargado pela Segurança Social: em vez de ser até ao final de Setembro deste ano, será prorrogado até dia 31 de Maio de 2019. O motivo terá sido a "corrida aos tribunais" de pedidos interdição ou inabilitação, confirmou a Segurança Social ao Jornal de Notícias.

O número de acções, face a 2017, triplicou: segundo dados das comarcas, entre 1 de Janeiro e 14 de Setembro deste ano, subiu para 8.810, face aos 3.210 de 2017, o que é um aumento de 174%, avança o JN. Segundo Paulo Barreto, juiz presidente da comarca da Madeira, estas acções correspondem a "cerca de 60% do cível local do Funchal, Santa Cruz e Ponta do Sol" e o número elevado conseguiu inverter as estatísticas dos juízes locais cíveis.

O PSI foi criado em Outubro de 2017 como forma de substituição do subsídio mensal vitalício e da pensão de invalidez, pagos através de um vale dos correios. Este novo apoio começou a ser liquidado através de um cheque-carta, que teria de ser depositado na conta bancária do próprio ou levantado por este, algo que poderia ser complicado mediante o grau de invalidez (intelectual e/ou física) do recebedor da prestação social.

Para resolver o problema, a Segurança Social determinou que o subsídio poderia ser levantado pelo próprio ou pelo seu representante legal, que teria de ser nomeado pelo tribunal através das referidas acções de interdição ou inabilitação.

As novas regras do PSI entrarão em vigor em Fevereiro de 2019, após ter sido aprovado no Parlamento o regime jurídico, que dará, teoricamente, uma maior autonomia às pessoas portadoras de deficiência. Paula Costa, vogal da Ordem dos Advogados (Porto), defende em declarações ao jornal que o processo irá garantir que os beneficiários possam "manifestar a sua vontade, embora com a ajuda de outrem", embora considere que no caso de deficiência profunda o novo regime "pouco mudará" e que este "terá uma amplitude e abrangência semelhantes ao regime da actual interdição".



Como funcionam os pedidos nos tribunais?

Segundo Paula Costa, para adquirir o estatuto e receber o direito ao PSI, é necessário justificar a necessidade da medida e provar a sua legitimidade. Depois de o juiz receber o pedido, este ordenará a realização de provas para apurar a veracidade das informações e, se for possível, ouvir o candidato ao PSI.

O juiz não tem um prazo concreto para comunicar a sua decisão, mas este tipo de acções tem natureza de cariz urgente e continua mesmo durante as férias jurídicas. Após tomar a sua deliberação, o juiz resolve se autoriza a acção e quem é o acompanhante.