Treze cartazes só no Marquês: a grande feira da propaganda política

"Vidas sem valor”, lê-se no cartaz do Sindicato Nacional da Polícia, posto na Segunda Circular, perto da saída para o centro de Lisboa. Trezentos metros depois vemos Renata Cambra, do pequeno partido MAS, a prometer “acordar a esquerda”. Andamos mais um quilómetro, até à praça de Entrecampos, onde há choque entre extremos: o Chega!, com um cartaz, e o PCP, com dois. Ali ao lado, Bruno Fialho, do PDR, garante ser “a escolha certa”, num cartaz das autárquicas de 2021. Isto é só o aquecimento – pouco à frente, no Campo Pequeno, há 11 cartazes.