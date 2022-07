Um dia com Rui Moreira: 'Não faço fretes e não vou ao croquete”

São nove e meia e Rui Moreira está no seu gabinete na câmara do Porto, depois de já ter discursado numa conferência, às 9h da manhã certas: quem o convida já teve de se habituar à pontualidade maníaca. Quem chegou atrasado já nem o viu. No despacho com o chefe de gabinete, lê uma carta que este lhe passou, de um senhor com 99 anos e em tom de admiração: “Estou a felicitá-lo pela sua firme atuação em defesa dos interesses do Porto. Mostra que todos os tripeiros são rijos como o nosso granito, continue com força, nós somos assim, e já assim eram os nossos antepassados (...).”