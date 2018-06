Na sequência das buscas ao Benfica, na terça-feira passada, foram constituídas arguidas pelo menos três empresas de consultoria informática e os seus responsáveis.

Só numa segunda fase é que serão constituídos arguidos os responsáveis do clube encarnado suspeitos de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa constituiu até agora seis arguidos, nenhum da estrutura do Benfica. O Ministério Público irá agora identificar quem fez sair do Benfica quase dois milhões de euros, que serviam como pagamentos de serviços fictícios e eram depois recuperados em notas.



A investigação está a ser conduzida pelo DIAP de Lisboa com a coadjuvação da PJ - Unidade Nacional de Combate à Corrupção.