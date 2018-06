Recorde-se que a Polícia Judiciária do Porto está, na manhã desta segunda-feira, a fazer buscas à SAD do Benfica no Estádio da Luz, e nas instalações do Vitória de Setúbal, do Desportivo das Aves e do Paços de Ferreira.

Ao que o CM apurou, é suspeito de ter subornado atletas dos outros clubes visados para vencerem ao FC Porto.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto (PGDP) confirmou que está a "correr termos na secção distrital do DIAP do Porto" uma investigação a prática de "factos susceptíveis de integrar os crimes de corrupção activa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem". Em comunicado publicado pela PGDP , foram feitas 24 buscas no âmbito desta operação, que "têm lugar nas comarcas de Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto, Porto Este, Lisboa e Setúbal e são efetuadas pela Polícia Judiciária, sob direcção do Ministério Público". "Catorze buscas domiciliárias e dez não domiciliárias, quatro das quais a sociedades desportivas", avança."No âmbito de inquérito a correr termos na secção distrital do DIAP do Porto, em que se investiga a prática de factos susceptíveis de integrar os crimes de corrupção activa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem, tipificados pela Lei nº 50/2007, de 31.08, foi determinada realização de catorze buscas domiciliárias e dez não domiciliárias, quatro das quais a sociedades desportivas.