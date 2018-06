Os quatro arguidos detidos esta quarta-feira pelas agressões em Alcochete já chegaram ao Tribunal do Barreiro. Os suspeitos vão ser ouvidos a partir das 9h00 e estão indiciados pelos crimes de ofensa à integridade física agravada, sequestro e terrorismo.Os três crimes de que estão acusados valeram prisão preventiva aos restantes 23 arguidos do ataque à Academia do Sporting.Encarregue pelo caso está o juiz Carlos Delca.