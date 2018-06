A Polícia Judiciária do Porto está, na manhã desta segunda-feira, a fazer buscas à SAD do Benfica no Estádio da Luz, e nas instalações do Vitória de Setúbal, do Desportivo das Aves e do Paços de Ferreira. A PGR confirma que estão a fazer 24 buscas no âmbito de corrupção desportiva. O Benfica também confirma as buscas, mas frisa que foi feita "com base numa denúncia anónima efectuada no Porto""A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD informa que no âmbito de um processo de investigação em curso com base numa denúncia anónima efectuada no Porto, foi hoje recolhida informação junto da SAD do Clube por parte de uma equipa da Policia Judiciária, ao mesmo tempo que foram fornecidos todos os esclarecimentos solicitados", lê-se no comunicado publicado pelo Benfica, que confirma as buscas ao Estádio da Luz."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades, no sentido de um profundo e cabal esclarecimento deste processo em investigação, em prol da defesa e bom nome e da reputação da nossa instituição, encarando com serenidade todo o conjunto de diligências necessárias ao apuramento da verdade.O Benfica reafirma a todos os seus Sócios, adeptos e simpatizantes - que a exemplo do provado em recentes processos com decisões finais - sempre pautou a sua conduta por um escrupuloso respeito da legalidade", continua.