A eliminação do Benfica nas meias-finais do Playoff da Liga de Basquetebol, na quarta-feira, confirmou um cenário de ‘jejum’ muito pouco comum na história recente das águias: pela primeira vez desde 2011, o emblema da Luz vai acabar a temporada sem vencer o título nacional de andebol, hóquei em patins, voleibol e basquetebol. O rival Sporting já é campeão nas três primeiras e o troféu da última será discutido entre FC Porto (que pode igualmente viver uma rara época de jejum) e Oliveirense, a partir de amanhã.

O Benfica, que é de resto o único clube que tem todas as referidas quatro modalidades, tem habituado os seus adeptos ao longo dos últimos tempos a diversas conquistas – nacionais e internacionais (no caso do hóquei). Nos últimos 10 anos, e excluindo o futsal (tutelado pela Federação Portuguesa de Futebol), o Benfica foi campeão de pelo menos uma modalidade por oito ocasiões, de pelo menos duas por quatro vezes e de três das quatro em 2014/2015, ano em que só escapou mesmo o andebol (nessa época o Benfica venceu ainda o futebol e o futsal), modalidade na qual as águias não são campeãs nacionais há 11 épocas.

Vitórias nas taças e feminino

Se é um facto que o Benfica não conquistou qualquer campeonato em nenhuma das já referidas modalidades masculinas de pavilhão, também é verdade que nem todas as situações devem ser avaliadas da mesma forma.

O andebol conquistou a Taça de Portugal (derrotando o campeão nacional e favorito Sporting, de forma categórica, na final), o basquetebol venceu a Supertaça e a Taça Hugo dos Santos e o voleibol ganhou igualmente a Taça de Portugal, batendo também pelo caminho os leões, que viriam a ultrapassar as águias numa emocionante final do campeonato resolvida no 5º set... do quinto duelo.

Só o hóquei, que tantos títulos tem oferecido ao Benfica nos últimos anos, ficou totalmente... em branco.

A secção de modalidades femininas do Benfica tem muito mais razões para sorrir, com o hexacampeonato em hóquei em patins e o bicampeonato (e triplete) no futsal.

Muitas alterações já anunciadas

O Benfica está a preparar desde cedo a próxima temporada nas diferentes modalidades, para tentar inverter uma época menos conseguida: Bernardo Martins, jovem contratado ao Sp. Caldas, é a mais recente novidade da secção de voleibol, que contará também com novo treinador (o brasileiro Marcel Matz) em 2017/18. Em relação às restantes modalidades, preveem-se novidades mais para a frente, no verão, uma vez que terminaram mais tarde, e o hóquei em patins ainda tem por definir a 2.ª posição do campeonato, na última jornada.