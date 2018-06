Os advogados Jorge Varanda Braga, André Pardal e Ricardo Henrique Tomás foram alvo de buscas por parte da PJ, no âmbito da Operação Tutti-Frutti, esta quarta-feira. Os advogados foram constituídos arguidos como mera formalidade para se poderem efectuar as buscas nos escritórios.Pelo menos, 20 autarquias, entre Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, foram alvos de busca esta quarta-feira por equipas da Polícia Judiciária no âmbito da Operação Tutti-Frutti. Ao todo foram levadas a cabo mais de 70 buscas por inspectores da Unidade Nacional contra a Corrupção que terão recolhido documentos em Esposende, Famalicão, Vila Nova de Gaia, Barcelos, Santa Maria da Feira, Póvoa do Lanhoso, Marinha Grande, Golegã, Cascais, Loures, Oeiras, Faro e Ponta Delgada e Lisboa.Fernando Medina e vereadores do PS foram alvos de buscas da PJ Fernando Medina e vereadores do PS foram alvos de buscas da PJ No concelho de Lisboa, foram realizadas buscas às Juntas de Freguesia do Areeiro, Santo António, Estrela, Alvalade, Parque das Nações, Penha de França e Benfica e também em Carnaxide, e Arruda.Tal como a SÁBADO adiantou, os inspectores estiveram ainda em várias empresas e na casa do deputado social-democrata Sérgio Azevedo e dos militantes Carlos Eduardo Reis, Luís Newton e Nuno Vitoriano.Nesta investigação, estão em causa suspeitas da prática de crimes económico financeiros decorrentes da contratação de pessoal e da adjudicação directa de serviços a empresas ligadas ou controladas por dirigentes políticos sobretudo do PSD. Um processo crime dirigido pela procuradora-adjunta Andrea Marques, 40 anos, a magistrada que também tem em mãos o caso dos e-mails do Benfica. Agora, um dos principais visados na operação é o social-democrata Carlos Eduardo Reis, conselheiro nacional do PSD, ex-presidente da JSD de Braga que apoiou Santana Lopes nas últimas directas para a liderança do partido. Carlos Reis controla várias empresas que ganharam inúmeras adjudicações directas de de autarquias controladas pelo PSD e também pelo PS.