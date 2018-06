Inspectores da Polícia Judiciária estiveram nos gabinetes do presidente da Câmara de Lisboa e dos vereadores Manuel Salgado e Duarte Cordeiro

Os gabinetes do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e dos vereadores socialistas Manuel Salgado e Duarte Cordeiro foram três dos alvos das buscas da Polícia Judiciária, que esta quarta-feira desencadeou a operação Tutti Frutti, por suspeitas de crimes de "corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido". Na autarquia, um dos pontos centrais da investigação em curso, a Judiciária recolheu ainda elementos relativos a um contrato-programa com o Belenenses para a construção de um Rugby Park e cópias de despachos de nomeações e contratação de assessores externos.



Pelo menos, 20 autarquias, entre Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, estão entre os alvos das 70 buscas realizadas, esta quarta-feira, pela Unidade Nacional Contra a Corrupção. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, os inspectores da Unidade Nacional contra a Corrupção recolheram documentos em Esposende, Famalicão, Vila Nova de Gaia, Barcelos, Santa Maria da Feira, Póvoa do Lanhoso, Marinha Grande, Golegã, Cascais, Loures, Oeiras, Faro e Ponta Delgada e Lisboa. No concelho de Lisboa, foram realizadas buscas às Juntas de Freguesia do Areeiro, Santo António, Estrela, Alvalade, Parque das Nações, Penha de França e Benfica e também em Carnaxide, e Arruda.



A grande operação de buscas, além de autarquias e as sedes do PS e PSD de Lisboa, varreram ainda as casas do deputado social democrata Sérgio Azevedo e dos militantes Carlos Eduardo Reis, Luís Newton e Nuno Vitoriano



A Procuradoria Distrital de Lisboa já confirmou que "foram realizadas cerca de 70 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo buscas a escritórios de advogados, autarquias, sociedades e instalações partidárias, em diversas zonas geográficas de Portugal Continental e Açores".



O inquérito investiga "crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido". O órgão superior do Ministério Público (MP) anunciou na sua página de Internet que a operação envolve a presença de "três juízes de instrução, doze magistrados do MP, peritos informáticos e financeiros e inspectores da Polícia Judiciária (PJ) em número que ascende a cerca de 200", com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ.



Através dos indícios recolhidos, o MP apurou que "um grupo de indivíduos ligados às estruturas de partido político, desenvolveu entre si influências destinadas a alcançar a celebração de contratos públicos, incluindo avenças com pessoas singulares e outras posições estratégicas".