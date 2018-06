Pastelaria Suíça, no Rossio, vai encerrar portas

A Pastelaria Suíça, no Rossio, deve encerrar "num futuro próximo", informou o estabelecimento histórico, a semana passada, à Câmara Municipal de Lisboa.

A Pastelaria Suíça, no Rossio, em Lisboa, deve encerrar "num futuro próximo", informou o estabelecimento histórico, a semana passada, à Câmara Municipal de Lisboa.



"Afigura-se necessário, num futuro próximo, o encerramento da Pastelaria Suíça, pelo menos no espaço que agora ocupa", lê-se na carta enviada pelo dono do estabelecimento, Fausto Roxo, à autarquia. A Pastelaria Suíça tinha-se candidatado à classificação de Loja com História, desistindo assim desse processo, explica a carta a que a Lusa teve acesso.

"Desde o momento da aludida candidatura até à presente data, ocorreram várias vicissitudes, que tiveram e têm tido um impacto negativo na exploração comercial da Pastelaria Suíça, impossibilitando a sua viabilidade, subsistência e continuidade no futuro", refere Fausto Roxo que tinha apresentado a sua candidatura há cerca de um ano.



Fundado em 1922, o estabelecimento localizado na Praça D.Pedro IV (no Rossio) candidatou-se ao programa municipal "Lojas com História", mas acabou por desistir de receber tal classificação por ter iniciado negociações com o novo senhorio -- um fundo internacional que adquiriu o quarteirão - "no sentido de chegar a acordo para cessar actividade", disse o vereador.



Além da Pastelaria Suíça, o vereador da Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa revelou que também a Joalharia Correia (na Rua do Ouro) e a loja de decoração Ana Salgueiro (na Rua do Alecrim) estão em negociações ou chegaram a acordo por forma a cessar actividade.



A Câmara de Lisboa aprovou hoje, por unanimidade, a classificação de mais 44 estabelecimentos como "Lojas com História".