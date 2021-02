Transparência. Paulo de Morais e João Paulo Batalha criticam PRR 'vago e impreciso'

Um PRR "vago e impreciso" que dá ampla margem para o Governo alterar as regras a meio do jogo. É assim que Paulo de Morais, professor universitário e ex-candidato à Presidência da República e a eurodeputado, e João Paulo Batalha, ex-presidente da Associação Integridade e Transparência, olham para o Plano de Recuperação e Resiliência do executivo de António Costa com suspeita, considerando que "não dá garantias suficientes de que sejam cumpridos os propósitos de transparência, participação e integridade".







João Paulo Batalha e Paulo de Morais

com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Os dois peritos anti-corrupção salientam também o processo "fechado e pouco ou nada competitivo" com que PS e PSD discutiram as lideranças das CCDR regionais.



No documento, os dois especialistas referem que é "imperativo" a definição de um modelo de governança mais claro e específico, que possa ser discutido pelo Parlamento, peritos e pelo público.



"A realização de consultas públicas, com prazos de participação apertados e baseadas em informação incompleta, não satisfaz a exigência de amplo debate público sobre este importante plano de recuperação económica e social, nem promove um consenso nacional sobre a matéria", referem Paulo de Morais e João Paulo Batalha, que pedem um reforço da discussão pública do plano para que a "valiosa oportunidade" que é o

Num documento a que a SÁBADO teve acesso, Paulo de Morais e João Paulo Batalha começam por apontar uma "lacuna de base do documento", que consideram ser a ausência de "análises de custo-benefício ou a orçamentação dos vários itens", que torna "impossível avaliar o seu mérito e razoabilidade".Esta falta de informação orçamental, consideram os autores que discutem a utilidade do PRR, "limita inevitavelmente a capacidade de escrutínio e participação dos cidadãos", uma vez que todos os contributos que o Governo receber — que poderão, ou não, ser depois acolhidos — "são necessariamente baseados em informação incompleta que cria assimetrias de informação entre governantes e governados e limita a qualidade e utilidade do próprio debate público".Num primeiro ponto, Paulo de Morais e João Paulo Batalha criticam a maneira como será feito o recrutamento para a estrutura da missão "Recuperar Portugal", e como irá esta se articularPlano de Recuperação e Resiliência não seja "outra oportunidade perdida".