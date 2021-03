Das peças de Vhils e Bordalo II a empresas recém-criadas. Os milhões gastos na presidência europeia

São milhões atrás de milhões. Para os seis meses da Presidência Portuguesa da União Europeia (PPUE), que arrancou dia 1 de janeiro, o Governo gastou mais de oito milhões de euros ao longo de 192 contratos. Entre os ajustes diretos está um pouco de tudo: desde espaços, equipamentos audiovisuais até pessoal técnico, passando por 200 mil euros em fatos e camisas para os colaboradores e motoristas, gravatas para os homens e lenços para as senhoras, e mais meio milhão em peças artísticas. Até uns mimos para os participantes: 18 mil euros em chocolates da Arcádia e 35 mil euros em bebidas à empresa de vinho Sogrape.



Começando pela arte. De acordo com o Portal Base, o Governo firmou com a empresa Silhuetas Difusas, Lda., de Alexandre Farto (mais conhecido por Vhils) um contrato de 446 mil euros (+IVA) para a "conceção, produção, transporte, montagem e desmontagem" da obra artística Commotion. Em colaboração com 19 outros artistas, como AkaCorleone, André da Loba e Wasted Rita, Vhils implementou a instalação artística no Atrium do edifício Justus Lipsius, em Bruxelas, onde ficará até 30 de junho de 2021.



Também Bordalo II foi contratado. Através da sua empresa Mundofrenético, Lda., pelo valor de 50 mil euros (+ IVA), o artista de renome, conhecido por usar lixo para a conceção das suas peças, irá proceder à "conceção, produção, transporte (para e de Bruxelas montagem e desmontagem)" de uma obra de arte "a ser implantada no fórum do edifício Europa, em Bruxelas", lê-se no contrato publicado no Portal Base.