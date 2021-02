Sem abate, canis estão sobrelotados. 'Descuramos a saúde pública'

O abate de animais errantes para controlo da população é proibido em todo o País desde que na terça-feira, dia 23, o Parlamento dos Açores também aprovou a regra, com efeitos imediatos. No continente e na Madeira, a lei foi aprovada em 2016 e entrou em vigor em outubro de 2018, após um período de adaptação de dois anos. Mas Ricardo Lobo, presidente da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios (ANVETEM), explica que da lei surgiu um grande problema.



A proibição do abate começou a vigorar quando os canis municipais já estavam cheios. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) compila os dados relativos aos animais recolhidos, mas algumas autarquias não os entregam e os relatórios também não integram os números das associações de proteção dos animais, o que não dá uma visão correta da realidade.



Lobo diz que por ano, 35 mil animais são recolhidos e que até 18 mil são adotados. E sem espaço nos canis, não é possível recolher animais da rua. "Cumprimos a proibição do abate, mas a um preço muito alto. Descuramos a saúde pública, porque os animais na rua representam um problema de saúde pública. Por exemplo, em todo o mundo a raiva mata 60 mil crianças por ano", explica Ricardo Lobo, recordando ainda casos de queixas de ataques feitos por animais errantes a pessoas. "Não havendo espaço no centro de recolha, ou se abate um animal para criar espaço e recolher outro, ou deixa-se esse último na rua. Para não abater animais, estamos a incumprir a recolha."