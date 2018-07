A "toupeira do Benfica" acedeu 385 vezes a dez processos em segredo de justiça, segundo o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. José Silva, funcionário judicial dos tribunais de Guimarães e Fafe, consultou dez processos sobre investigações ao Benfica que estavam em segredo de justiça entre Julho de 2017 e Janeiro de 2018.Silva está indiciado pelos crimes de corrupção, violação do segredo de Justiça, favorecimento pessoal, peculato e acesso ilegítimo. O jornal Expresso teve acesso ao acórdão, que indica que o funcionário judicial acedia aos processos diariamente e "até várias vezes ao dia" e com quatro passwords - as de duas procuradoras do Ministério Público, e de dois funcionários judiciais.Para sustentar que José Silva não tinha acesso em tempo real aos processos, facultando informação privilegiada aos outros arguidos, a sua defesa alega no acórdão: "É tecnicamente impossível no programa informático dos tribunais portugueses aceder aos documentos propriamente ditos mas somente à visualização da movimentação processual."Os outros arguidos no caso e-toupeira são Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, Júlio Loureiro, oficial de Justiça, Óscar Cruz, empresário de futebol, e José Ribeiro, um outro funcionário judicial já reformado.