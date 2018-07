O funcionário do Instituto de Gestão Financeira, a trabalhar no departamento de informática dos tribunais de Fafe e Guimarães, m é suspeito dos crimes de violação do segredo de justiça, corrupção, um crime informático de acesso ilegal e um de favorecimento pessoal.

O tribunal da Relação de Lisboa rejeitou libertar a "toupeira" do Benfica, no caso que investiga o acesso do clube da Luz a processos em segredo de justiça. José Nogueira Silva pediu para aguardar julgamento fora da prisão, segundo o Jornal de Notícias, mas viu a solicitação ser recusada.Foi em Março que a Polícia Judiciária deteve José Silva e Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, no âmbito da operação e-toupeira, depois de ter realizado trinta buscas nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa, que levaram à apreensão de relevantes elementosprobatórios.

A investigação, liderada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, averigua "o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários".