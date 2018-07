Em causa, poderá estar a transferência de João Amaral do V. Setúbal para os "encarnados".

A transferência de João Amaral do V. Setúbal para o Benfica pode estar a ser investigada pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto.



A informação foi avançada pelo blog Mercado de Benfica, que nos últimos meses tem revelado várias caixas de correio de dirigentes do clube e outras informações. "Ainda sobre o jogador João Amaral e a sua transferência para o SLB, corre termos no DIAP do Porto o inquérito com o NUIPC 602/18.9 JAPRT", lê-se na última publicação do blog.



À SÁBADO, fonte da Procuradoria Geral da República confirmou "a existência" do referido inquérito "a correr termos no DIAP do Porto". "O processo está em investigação e segredo de justiça", explicou a mesma fonte.



O mesmo blogue divulgou recentemente o contrato assinado entre os "encarnados" e a Team of Future, empresa de agenciamento de jogadores. A contratação de João Amaral pelos "encarnados" gerou polémica por ter sido levantada a hipótese de o atleta ter actuado nos sadinos, em 2017/2018, já como jogador emprestado pelo Benfica.



Segundo o Record, o documento de Maio de 2017 dá poderes à SAD para que fosse negociado um acordo com o V. Setúbal por um direito de opção de compra - que acabou por ser exercido este Verão. Na semana passada, o Benfica fechou a venda do jogador: Amaral será jogador dos polacos do Lech Poznan, que pagaram 1,5 milhões de euros pelo seu passe.