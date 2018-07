A família e a criança de origem marroquina que ficaram retidas no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT), no Aeroporto de Lisboa, vão ser transferidas ainda esta quarta-feira para Centro de Acolhimento para Refugiados da Bobadela. A notícia foi confirmada por uma nota enviada as redacções emitida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O SEF explicou ainda que a transferência foi retardada devido à dificuldade em confirmar a identidade família e criança, algo conseguido esta quarta-feira.

"No âmbito das diligências efectuadas pelo SEF, confirmou-se que os cidadãos, além de terem viajado juntos a partir de Marrocos, efectuaram reserva conjunta, presumindo-se que a identidade declarada e documentos registados em APIS (Advance Passenger Information System) correspondem à identidade declarada à chegada a território nacional", lê-se o comunicado.

A família, que chegou e manteve-se no Aeroporto de Lisboa durante 46 dias, vai receber um Visto Especial, que permite a entrada em Portugal do agregado familiar: pai, mãe e criança de 3 anos, "garantindo-se assim que a criança não permanece no EECIT além do estritamente necessário à salvaguarda dos superiores interesses relativos à sua necessária protecção, atenta especial vulnerabilidade".

Na nota, o SEF sublinha ainda que o "recurso apresentado relativamente à decisão de não admissão do pedido de asilo apresentado" continua pendente, "sendo expectável que a mesma não ocorra nos próximos dias".

O casal e a criança marroquinos ficaram retidos numa camarata partilhada com outros adultos no Aeroporto de Lisboa, durante 46 dias, numa situação exposta pelo jornal Público no domingo.

O caso provocou muitas críticas ao comportamento do SEF e do Governo, por deputados do Bloco de Esquerda e PSD, e levou o ministro da Administração Interna a abrir um inquérito ao funcionamento do Aeroporto de Lisboa na monitorização deste tipo de casos. Eduardo Cabrita ordenou também "a elaboração de um relatório urgente sobre o cumprimento das recomendações da Provedoria de Justiça" ao SEF e garantiu que será aberto um Centro de Acolhimento Temporário em Almoçageme, Sintra, com capacidade para 50 pessoas e crianças "dentro de meses".

Sob uma chuva de críticas, o SEF declarou seguir as recomendações internacionais das Nações Unidas e que era protocolo deter preventivamente famílias com pedido de asilo no Aeroporto de Lisboa de forma a confirmar identidades e evitar casos de tráfico humano.

Esta não foi, porém, a primeira vez que crianças ficaram retidas no CIT: até dia 30 de Junho de 2018, já 3 crianças ficaram detidas no local entre 10 a 18 dias. Segundo dados do Conselho Português para os Refugiados (CPR), de 17 pedidos de protecção internacional de menores desacompanhados em Portugal, apenas 3 solicitantes conseguiram entrar em território nacional no prazo de 1 ou 2 dias.

Deputados lembram que Portugal ratificou Convenção sobre os Direitos da Criança

Desde que o caso foi descoberto, o Bloco de Esquerda solicitou explicações ao Governo, seguido do PSD que exigiu que este encontrasse uma "solução imediata" para a família marroquina que pedia protecção internacional.

Também deputados do PSD Duarte Marques e Teresa Leal Coelho visitaram o CIT na terça-feira, onde acusaram o SEF de usar a desculpa de tráfico de seres humanos para "encobrir uma incapacidade de infra-estruturas", em declarações ao Diário de Notícias. "A criança - uma menina - tem uma cama. Mas partilha o espaço com outras pessoas", frisa Duarte Marques.

Sobre o caso, a Unicef Portugal rogou pelo fim da detenção de crianças refugiadas ou migrantes, apelando à defesa "dos direitos de todas as crianças". "À luz das notícias sobre a situação de crianças requerentes de asilo no centro de instalação temporária do Aeroporto de Lisboa, a Unicef Portugal apela para a defesa dos direitos de todas as crianças", escreveu a organização num comunicado.

Segundo a Convenção dos Direitos da Criança, que Portugal ratificou no dia 21 de Setembro de 1990, nenhum menor deve ser detido por causa do estatuto ilegal dos pais.