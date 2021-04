Testagem gratuita para funcionários das empresas apoiadas pelo Lisboa Protege

A Câmara Municipal de Lisboa apresentou esta sexta-feira a terceira fase do programa de apoio à economia da cidade. As 4429 empresas abrangidas pelo programa Lisboa Protege terão acesso ao plano de testagem gratuito que decorre nas farmácias da cidade, com dois testes por mês para cada funcionário.



TIAGO PETINGA/LUSA

Além dos testes gratuitos, Fernando Medina, presidente do município, avançou com uma nova medida de apoio, que deverá estar disponível dentro de "poucas semanas". As empresas que queiram retomar a sua atividade nesta nova fase de desconfinamento, e que registaram quebras na faturação entre março do ano passado e abril deste ano, podem candidatar-se a um apoio a fundo perdido. A Câmara Municipal de Lisboa tem 30 milhões de euros disponíveis e o apoio às empresas varia entre os dois mil e os cinco mil euros. Para os empresários em nome individual, o apoio varia entre os 500 e os 2500 euros.

As exigência para conseguir o apoio são as mesmas dos planos anteriores, ou seja, as empresas não podem ter dividas nas Finanças, na Segurança Social, nem na Câmara Municipal de Lisboa. Além da apresentação do comprovativo da quebra de faturação, é necessário apresentar o comparativo de retoma da atividade.

Fernando Medina anunciou ainda que serão mantidas "até ao final do ano algumas medidas": isenção das taxas das esplanadas, compensando as juntas de freguesia, redução de 50% das rendas nas bancas de mercados e feiras e redução de 50% das rendas de espaços municipais. "Vamos propor o seu alargamento até ao final do ano para apoiar de forma mais sólida a tesouraria das empresas", explicou o presidente da Câmara de Lisboa.

"O tecido económico está frágil", sublinhou Fernando Medina, considerando que é necessário, tendo em conta esta fase de desconfinamento, dar um incentivo a fundo perdido. "Estes são os meses mais difíceis, muitas empresas já esgotaram a tesouraria que tinham."