Covid-19. Rastreio nas escolas resultam em 340 casos em mais de 225 mil testes

Taxa de positividade foi de 0,15%, equivalente a um caso positivo em cada 1.500 alunos. Além do secundário, foram ainda realizados testes à covid-19 nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos em concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os rastreios mais recentes nas escolas, que decorreram durante a semana passada, identificaram 340 casos positivos de covid-19 em mais de 225 mil testes, de acordo com um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Educação.



MÁRIO CRUZ/LUSA

Na terceira fase do programa de testagem massiva nas escolas, que arrancou na segunda-feira com a reabertura das escolas secundárias, foram testadas mais de 225 mil pessoas, incluindo neste nível de ensino também os alunos.

No total, o rastreio permitiu identificar 340 casos positivos, o equivalente a uma taxa de positividade de 0,15%, próxima dos 0,1% registados na fase anterior.

Para o Ministério da Educação, o resultado mais recente demonstra "que também os alunos contribuem indubitavelmente para a afirmação das escolas como lugares seguros".

No rastreio realizado na reabertura do pré-escolar e 1.º ciclo, a taxa de positividade registada tinha sido também inferior a 0,1%, com 80 casos de infeção entre mais de 82 mil testes.

Em comunicado, o ministério acrescenta ainda que "paralelamente a esta testagem massiva em ambiente escolar, são feitos testes regulares de saúde pública, nomeadamente aquando da deteção de casos positivos, procurando identificar-se e quebrar-se cadeias de transmissão, dentro e fora dos portões das escolas".

Com todos os ciclos de ensino já a funcionar presencialmente, na próxima semana os testes rápidos de antigénio disponibilizados pela tutela vão ser realizados aos docentes e não docentes das escolas do pré-escolar ao secundário e aos alunos a partir do 10.º ano, nos concelhos de maior risco, com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.