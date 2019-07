A carregar o vídeo ...

O alegado autor de um empurrão a um adepto do Benfica, no jogo particular de futebol frente à Académica, ficou hoje com termo de identidade e residência, indicou o seu advogado.À saída do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, o advogado do autor do empurrão referiu que, após primeiro interrogatório, não foi adicionada mais nenhuma medida de coação, ficando o seu cliente apenas com termo de identidade e residência (TIR), aplicada na segunda-feira, quando este se apresentou numa esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) da cidade e foi constituído como arguido.Um adepto do Benfica ficou ferido em consequência dos desacatos ocorridos no jogo particular de futebol com a Académica, no sábado, em Coimbra, que os campeões nacionais venceram por 8-0, estando internado e sob observação, devido à fratura de uma vértebra da coluna, informou, no domingo, o clube lisboeta.Segundo o advogado do arguido, que não quis dar o seu nome, perspetiva-se uma eventual suspensão provisória do processo por parte do Ministério Público.A agência Lusa tentou obter esclarecimentos junto do DIAP de Coimbra, mas sem sucesso.O advogado do alegado autor do empurrão referiu que o seu cliente "lamenta o sucedido", salientando que foi um gesto "irrefletido e involuntário".O arguido, que já pertenceu à claque da Académica Mancha Negra "não tem nenhum sentimento de animosidade contra a vítima ou contra o Benfica", estando preocupado "com o estado de saúde da vítima", frisou o advogado.O jogo esteve interrompido durante cerca de oito minutos devido a incidentes nas bancadas entre adeptos - que chegaram a 'refugiar-se' na pista de atletismo -, levando à intervenção policial.