Não é fácil debater ideias, quando há mais semelhanças do que diferenças. Foi o que aconteceu no encontro entre os líderes dos partidos de esquerda, Bloco de Esquerda e Livre. Mariana Mortágua deu o tom quando abriu as hostilidades com um abraço político ao adversário, referindo-se à recusa de Luís Montenegro, líder do PSD, de debater com o PCP e com o Livre.