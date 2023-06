TAP: A defesa de David Neeleman faz-se ao ataque

Empresário americano garante que só a sua negociação permitiu conseguir fundos da Airbus para capitalizar a TAP e assegura que não houve nada de escondido no negócio. Mais: diz que fez tudo com o conhecimento de Pedro Passos Coelho, ao mesmo tempo que dispara sobre o Governo PS.

David Neeleman ainda não respondeu à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, mas quis já deixar a sua versão sobre o polémico negócio que fez com a Airbus para conseguir os 226 milhões de euros com que capitalizou a empresa, tornando-se acionista da companhia aérea sem investir um cêntimo seu. O empresário americano garante que não houve nada de escondido na negociação que lhe permitiu angariar o dinheiro e que estará agora sob investigação depois de o Governo ter enviado ao Ministério Público uma auditoria que revela os contornos do negócio.