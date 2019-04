"E, olhando para trás, provavelmente foi sensato nunca ter acontecido", salientou Marcelo aos jornalistas.



"Eu já desmenti há seis meses. Não posso, de seis em seis meses, estar a desmentir o que uma pessoa diz", vincou.



O chefe de Estado afirmou que "apenas disse que falaria com ele oportunamente, quer dizer que não disse mais nada". "A única vez em que eu tive a possibilidade de dirigir palavra a essa pessoa foi aquela, no fim da visita em Tancos e para dizer havemos de falar. Nunca falei e hoje estou feliz por nunca ter falado", apontou.



Já numa nota publicada quarta-feira no 'site' da Presidência da República lia-se que, "como o Presidente da República já disse várias vezes, no final da visita a Tancos, o então ministro da Defesa trouxe para junto de si o então diretor da Polícia Judiciária Militar". "O Presidente da República disse-lhe que haveria de o receber oportunamente, audiência que acabou por nunca se realizar", acrescenta a nota.



O ex-diretor da Polícia Judiciária Militar afirmou na quarta-feira que o Presidente da República lhe terá garantido que falaria com a ex-Procuradora-Geral da República, depois de queixas suas sobre a direção do inquérito não furto de Tancos.



Ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao furto de material de guerra em Tancos, Luís Vieira acusou a ex-PGR Joana Marques Vidal de ter cometido "uma ilegalidade" ao retirar a direção do inquérito à Polícia Judiciária Militar (PJM), estando em causa "crimes estritamente militares" que assim "ficaram por investigar".



O ex-diretor nacional da PJM, arguido no processo que investiga o furto e recuperação do material de guerra, contou que na tarde do dia 03 de julho falou com o então ministro da Defesa Nacional sobre o assunto e que Azeredo Lopes lhe terá dito para "aparecer" em Tancos no dia seguinte, porque iria convidar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a visitar aquela infraestrutura crítica.



Nessa ocasião, depois da visita ao perímetro dos paióis, houve uma "reunião na casa da guarda" na qual, segundo Luís Vieira, o Presidente da República o questionou sobre o andamento das investigações.



Sobre as investigações em curso "não podia dizer nada", mas, afirmou Luís Vieira, perante "dezenas de testemunhas", disse a Marcelo Rebelo de Sousa que estava preocupado com a posição da PGR sobre a direção do inquérito, que considerou ilegal, e que o fez com insistência.



Durante a audição, o coronel Luís Vieira contou que Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "ia falar com a procuradora-geral da República e deu um conselho ao ministro da Defesa para falar com a sua colega ministra da Justiça".



"Eu partilhei com o Presidente da República do meu estado de alma com a decisão de a PGR ter violado três leis da Assembleia da República, na interpretação que eu faço, e insisti muitas vezes [no assunto] ao Presidente da República", reiterou.



Questionado pelo deputado do PSD Rui Silva, que afirmou que "não está a ver o Presidente da República a dizer que ia falar com a procuradora" sobre o assunto, o coronel Luís Vieira respondeu: "Tenho dezenas de testemunhas".



Na audição, Luís Vieira adiantou que entregou no dia 04 de agosto de 2017 ao ministro da Defesa Nacional um "memorando" com o seu "parecer" sobre as competências dos órgãos de investigação criminal no qual defendia que cabia à PJM e não ao Ministério Público a investigação dos "crimes estritamente militares" ocorridos em Tancos.



O coronel acrescentou que o então ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, deu na sua presença "instruções ao chefe de gabinete, general Martins Pereira, para fazer chegar o memorando sobre as competências ao primeiro-ministro", António Costa.



"De seguida telefonei ao chefe da Casa Militar da Presidência da República, general Cordeiro, e ele disse que ia mandar um funcionário" para ir buscar cópia do documento, referiu.



O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017. Quatro meses depois, a PJM revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração de elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.



Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.

