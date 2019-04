Segundo explicou, a ADSE "é o maior subsistema nacional de Saúde", que representa cerca de um milhão e 200 mil funcionários, ou seja, é um modelo "desejado" pelos trabalhadores que o financiam.



"Os beneficiários da ADSE podem estar completamente tranquilos", insistiu João Proença, adiantando que o problema que existe no futuro é que "as despesas estão a crescer a um ritmo mais rápido do que as receitas", o que significa que "há que tomar medidas de gestão, que garantam uma boa proteção dos seus beneficiários e que não provoque um aumento de encargos".



O presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE referiu-se também às novas tabelas de comparticipações que foram enviadas às unidades de Saúde de todo o país, que suscitaram reservas por parte de alguns hospitais.



"Não temos dúvidas de que todos os prestadores de saúde vão aderir a estas tabelas. Houve ameaça de dois grandes grupos hospitalares de suspender as convenções em abril, não de as denunciar, mas já recuaram e o diálogo está a decorrer", garantiu João Proença, afirmando que "quando estão em jogo interesses financeiros muito elevados, é normal haver algumas tensões".



Francisco Pimentel, coordenador do SINTAP nos Açores, lembrou, por outro lado, que existem novos "desafios" que se colocam, atualmente, à ADSE, e que estão relacionados com o seu alargamento e um maior número de beneficiários, não só a nível nacional mas também na região.



"Um dos grandes desafios que se coloca à ADSE é o alargamento do número de beneficiários, nomeadamente por uma questão de justiça e equidade, especialmente com os trabalhadores com contratos individuais de trabalho nos hospitais EPE", explicou.



O SINTAP, que está a comemorar 40 anos de existência, vai também ser recebido hoje pelo vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, para apresentar o seu caderno reivindicativo.

