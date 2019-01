O militar foi confrontado pelos deputados Ricardo Bexiga (PS) e Jorge Machado (PCP) sobre o facto de não ter pedido a demissão, apesar de o caso do furto do material militar ter levado à queda do Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Rovisco Duarte, e do ministro da Defesa Azeredo Lopes.



"Não é assim que funciona a instituição militar. No dia em que o Exército perceber que eu não sou útil, eu saio", afirmou, na resposta a Ricardo Bexiga, para mais à frente, a Jorge Machado, elaborar de forma diferente.



Não pediu a demissão, justificou, porque está "sempre à disposição [do CEME] para ser nomeado ou exonerado" e porque o CEME "sabia disso".



"Os militares sabem disso. Estou à disposição sempre para aquilo que [o CEME] entender", insistiu, em resposta ao deputado comunista que criticou, como o PS e o PSD, através de Berta Cabral, que, face à gravidade do caso, terem sido apenas punidos "dois subalternos", um sargento e um soldado, e com "sanções leves".



O furto do material militar, entre granadas, explosivos e munições, dos paióis de Tancos, foi noticiado em 29 de junho de 2017.



O caso do furto de armas em Tancos ganhou importantes desenvolvimentos em 2018, tendo sido detidos, numa operação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sete militares da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR, suspeitos de terem forjado a recuperação do material em conivência com o presumível autor do roubo.

O coronel João Paulo de Almeida, que comandava a unidade responsável pela segurança dos paióis de Tancos na noite do assalto, afirmou esta quarta-feira que recusou demitir-se porque "não é assim que funciona a instituição militar".