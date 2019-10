O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, considera que a hierarquia desta magistratatura não pode, de acordo com a lei, interferir nas "diligências de produção de prova" numa investigação em concreto. Apesar de nunca mencionar o caso de Tancos, num artigo publicado na SÁBADO , António Ventinhas é claro: o superior hierárquico de um procurador "não pode igualmente ter interferência nas diligências de produção de prova, isto é, não pode determinar ou impedir a realização de buscas ou intercepções telefónicas, a constituição de arguidos ou inquirição de testemunhas". Tal como a SÁBADO revelou, o actual director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Albano Pinto, proibiu os procuradores que investigaram o caso do furto e encobrimento de Tancos de questionarem António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. "Devem os magistrados abster-se de ouvir Suas Exas. os Srs. Presidente da República e Primeiro-Ministro e formular as perguntas acima referidas", escreveu Albano Pinto, num despacho.Para António Ventinhas, "apesar de terem os poderes que já referimos, a possibilidade de interferência dos superiores hierárquicos nas investigações criminais e no processo penal é limitada". "O superior hierárquico não pode dar ordens ao magistrado do Ministério Público titular de um inquérito para este acusar ou arquivar um processo contra determinada pessoa no decurso da investigação", concluiu ainda o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.Por sua vez, António Clunny, actual membro português do Eurojust e antigo presidente do SMMP, concordou com a intervenção de Albando Pinto, considerando que a "hierarquia, desta vez, assumiu as suas responsabilidades, sem complexos e com frontalidade". Num artigo de opinião no jornal "i" , Clunny disse ainda que a intervenção do director do DCIAP mostrou que "desta vez ficou patente que o MP não age como um exército de soldadinhos de chumbo"