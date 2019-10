Tancos: PJ avisada por coronel da GNR de possível farsa no dia do achamento das armas

Tancos: procuradores proibidos de incomodar Marcelo e Costa EXCLUSIVO: Destaque SÁBADO de 3 de outubro de 2019 As perguntas já estavam feitas, mas o director do DCIAP impediu que as mesmas fossem enviadas ao primeiro-ministro e ao Presidente da República, para salvaguardar a "dignidade dos cargos". A SÁBADO revela todo o despacho que ficou de fora do processo.

Antes do envio da carta anónima à Procuradoria-Geral da República alertando para a suspeita de farsa sobre o achamento das armas de Tancos , um coronel da GNR já tinha alertado um responsável da Judiciária, atualmente o diretor nacional da PJ, Luís Neves, da falta de credibilidade da história oficial. Esse coronel dirigia a investigação criminal da GNR e é hoje arguido no processo.Como escreve o Público esta quarta-feira, o reaparecimento das armas na madrugada de 18 de outubro de 2017 espantou a equipa da Unidade Nacional Contra Terrorismo, chefiada nessa altura por Luís Neves, que estaria responsável pela investigação. A suspeita foi expressa pelo coronel da GNR no final de um encontro do DCIAP, em Lisboa, que chamou Luís Neves à parte e lhe terá dito: "Olha, aquela história que me venderam, não acredito minimamente nela. Vou pedir aos homens do Algarve que me façam um relatório para saber o que andaram a fazer.""Sempre disse a Luís Neves que aquilo era uma mentira pegada", afirmou o coronel em interrogatório. Ainda assim, estas desconfianças nunca foram transmitidas aos seus superiores hierárquicos. "Falei com quem de direito! Com os responsáveis da investigação!", apontou indignado o coronel. "Tenho muita confiança com o Luís Neves. Apercebi-me que talvez até demais..."O coronel da GNR é agora arguido do processo, depois dos investigadores concluírem através dos registos das mensagens e chamadas feitas pelo mesmo, que era impossível não ter sabido previamente da encenação, que terá inclusivamente autorizado. Está acusado de associação criminosa e tráfico de armas.