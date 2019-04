A Polícia Judiciária (PJ) recebeu recentemente informações que poderão influenciar decisivamente o julgamento de Abdesselam Tazi, o marroquino que esta semana começou a responder em tribunal por oito crimes relacionados com terrorismo. De acordo com uma comunicação enviada pela Europol, no início de 2015 Tazi recebeu 1445 euros que terão sido enviados por Sammy Djedou, um jihadista belga que era um dos responsáveis pelo planeamento das operações externas do autoproclamado Estado Islâmico. Pouco tempo antes, tinha recebido 3295 euros que poderão ter tido origem na mesma conta bancária de onde saíram as verbas usadas para pagar os atentados terroristas de Paris, em novembro de 2015 e Bruxelas, em março de 2016.

