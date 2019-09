Erros de julgamento, provas insuficientes, contradições na fundamentação, erros de apreciação das provas, violação da presunção da inocência – e, sobretudo, testemunhas pouco credíveis e um coletivo com falta de conhecimento sobre o Islão e o terrorismo internacional. Foram estes os principais argumentos apresentados pela defesa de Abdesselam Tazi, o marroquino condenado a 12 anos de prisão por três crimes relacionados com terrorismo, no recurso que foi esta semana entregue no Tribunal da Relação de Lisboa.

No documento, a que a SÁBADO teve acesso, o advogado Lopes Guerreiro pede a nulidade do acórdão condenatório e a realização de um novo julgamento ou, em alternativa, a absolvição de Abdesselam Tazi e a substituição da pena de prisão por uma multa apenas por falsificação de documento.

Ao longo de 450 páginas, o advogado faz uma descrição exaustiva dos factos pelos quais Abdesselam Tazi foi condenado a 12 anos de prisão em cúmulo jurídico pelos crimes de recrutamento e financiamento para terrorismo, falsificação de documento e falsificação de cartão de crédito. E argumenta, com documentos disponíveis no processo e os depoimentos das várias testemunhas, que não ficou provado sem sombra de dúvida que o marroquino, de 64 anos, cometeu os crimes pelos quais foi condenado. "O Tribunal julgou incorretamente os factos, denotando uma falha grosseira e ostensiva na análise da prova"; "decidiu contra o que se provou e não provou, dando, por conseguinte, como provados factos que na verdade não aconteceram", e decidiu à revelia do "princípio da presunção da inocência", lê-se no documento.

Algumas das palavras mais duras são dirigidas ao coletivo de juízes que faz o julgamento em primeira instância. Os magistrados são acusados pela defesa de, propositadamente, não valorizarem elementos que poderiam beneficiar a defesa – como uma carta rogatória cumprida pelo Reino de Marrocos a inquirir a família de Hicham El Hanafi –, de não explicarem porque é que as declarações do arguido tem apenas credibilidade em alguns segmentos; de valorizar o depoimento de uma testemunha que apresentou três versões diferentes para os mesmos factos; e de citar – "com brutal falta de rigor" – trechos de depoimentos das testemunhas. Pior: para a defesa, o tribunal não estava preparado para este julgamento por desconhecer conceitos ou o significado das palavras.

Um exemplo é a palavra jihad. Apesar de reconhecer que há grupos extremistas, como o Estado Islâmico, que a usam para transmitir as suas ideias, a defesa argumenta que "ao contrário do que resulta do acórdão recorrido, ‘jihad’ não significa de modo algum uma guerra santa para um muçulmano, implica sim uma luta interna com o objetivo de melhorar o próprio indivíduo ou o mundo à sua volta". E conclui, de forma irónica. "Se o tribunal conhecesse o significado e alcance desta expressão não a teria usado ao longo" do acórdão como o fez. Se essa fosse a verdade dos factos, Abdesselam Tazi estaria "a contribuir para a erradicação dessa organização terrorista recrutando para aí indivíduos que buscam uma melhor humanidade e se esforçam por controlar os seus impulsos e ira perdoando todos os pecados em nome" de Alá.

Abdesselam Tazi chegou a Portugal em setembro de 2013, juntamente com o também marroquino Hicham el Hanafi. Depois de pedirem asilo no aeroporto de Lisboa, foram enviados para o Centro Português de Refugiados na Bobadela e mais tarde para Aveiro. Assim que tiveram a autorização de residência aprovada, começaram a viajar pela Europa – sobretudo Alemanha – e pela América Latinha. No início de 2015 começaram a ser investigado por suspeitas de estarem a recrutar outros marroquinos para as fileiras do Estado Islâmico. Como passavam a maior parte do tempo fora de Portugal, foram seguidos à distância. Até que, em novembro de 2016, Hicham el Hanafi foi detido em França por suspeitas de estar a preparar um atentado terrorista em Paris. Tazi estava então detido na Alemanha por falsificação de documentos e em março de 2017 acabou por ser extraditado para Portugal, onde foi acusado e julgado e condenado.

Um dos principais alvos da defesa foi a credibilidade do depoimento do irmão de Hicham el Hanafi, considerado a principal testemunha da acusação. "Com exceção do prestado por Mohamed Hanafi, nenhum facto com ressonância criminal, relacionado com os crimes de terrorismo, resulta demonstrado ter sido praticado pelo recorrente. Bem ao contrário disso (…) todas as testemunhas foram perentórias ao afirmar que o recorrente nunca os aliciou, sugeriu, convidou ou recrutou para qualquer organização terrorista ou sequer para irem para a Síria", escreve o advogado.

Contudo, para Lopes Guerreiro, esse depoimento não tem qualquer credibilidade porque é "impreciso, inconsistente, incoerente, irrazoável, frágil, contraditório e inconciliável não só entre si nos três momentos em que foram prestados, como com a demais prova quando com ele confrontado". Exemplo: durante o inquérito disse que o irmão "saiu de Marrocos com documentos falsos obtidos" por Tazi; na instrução disse "não saber quem tratou dos documentos falsos"; no julgamento disse que "foi um amigo do Marrakechi".

Sobre o crime de recrutamento para terrorismo, a defesa diz que a condenação não faz qualquer sentido uma vez que não foi provada a sua adesão ao Estado Islâmico. "A não ser que o coletivo que presidiu ao Tribunal tenha encontrado uma nova forma de recrutamento que, até esta data, os estudiosos do fenómeno do Terrorismo a nível mundial (e regional) não tenham detetado, parece difícil suportar essa premissa no raciocínio de alguém que dá sinais de desconhecer o básico, como seja o verdadeiro significado de ‘jihad’, porém, para quem já viu um porco andar de bicicleta (no circo, não na Síria porque aí seriam certamente mortos e não comidos), como é o caso do aqui Subscritor, tudo é possível."



O advogado tenta também demonstrar que não foi Abdesselam Tazi quem radicalizou Hicham el Hanafi. Algo a que chama de "ficção do tribunal visto que inexiste qualquer prova" que o suporte. Houve até, escreve, testemunhas que indicaram o contrário: que era Hanafi quem tinha influência sobre Tazi. Para além disso, saliente, uma vez que Hicham el Hanafi está detido em França, teria sido possível em qualquer fase do processo inquiri-lo, depoimento que considera "essencial para a descoberta da verdade", que estava ao alcance dos "poderes de indagação do tribunal" e que foi "totalmente descurado".



Sobre o crime de recrutamento, volta a defender que não há qualquer prova e que foi "flagrante a despreocupação do tribunal em fundamentar o que quer que seja". "A imagem que daqui ressalta é que se dá por provado aquilo que apetece e por não provado aquilo que não se gosta sem necessidade de justificar o quer que seja num sentido ou noutro. É terrível e extremamente medonho o que daqui poderá advir para o cidadão comum que for levado às malhas da justiça num Tribunal com esta postura probatória", lê-se no documento.



Sobre o financiamento, o advogado tenta desmontar a ideia de que, através do uso de cartões de crédito falsos, Tazi comprava equipamentos eletrónicos que depois vendia em Marrocos e que, com esse dinheiro, financiava as atividades de recrutamento de terroristas. Esse dinheiro, escreveu, serviria para "garantir a subsistência" de Tazi na Europa: "Não existe qualquer elemento de prova a indiciar a transferência de dinheiro para contas bancárias do Hicham, nenhuma das testemunhas presenciou qualquer entrega de dinheiro do Recorrente ao Hicham, não existe qualquer prova a indiciar alguma compra ou reserva de viagem em nome do Hicham El Hanafí por parte do Recorrente, dos autos não resulta qualquer prova a indiciar/demonstrar/provar o pagamento de despesas, nomeadamente hotéis, ao Hicham El Hanafí quando este esteve em França".

Em resumo: toda a condenação está assente em prova indiciária. Que, na perspetiva da defesa, não é inteiramente clara e permite várias interpretações: "O uso de passaportes falsos é compatível com um variado número de situações, nomeadamente, com a utilização e fabrico de cartões de crédito em nome de outras pessoas. Ser muçulmano, ainda que de um setor ortodoxo da religião, é compatível com outras realidades que não apenas o terrorismo ou o cometimento de crimes. O fabricar e utilizar cartões de crédito falsificados é compatível com outras situações, como é o caso da mera obtenção de vantagens patrimoniais". Ou seja, só poderiam ter valor como prova se se excluíssem todas as outras possibilidades e concluir que teriam um único motivo: "a adesão, o recrutamento e o financiamento do Estado Islâmico".

Em conclusão, a defesa argumenta que não se produziu qualquer prova que permita concluir, "além da dúvida razoável" que Abdesselam Tazi praticou os crimes pelos quais foi condenado. E termina com o pedido de nulidade do acórdão e o reenvio do processo para novo julgamento. Ou, em alternativa, pede a absolvição do marroquino e a sua condenação em multa apenas por falsificação de documento.