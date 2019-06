Eram 11h35m quando Abdesselam Tazi, 64 anos, entrou na sala de audiências do campus da justiça, algemado, acompanhado por dois guardas do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP). Com os óculos na ponta do nariz, o primeiro suspeito de pertencer ao Estado Islâmico a ser julgado em Portugal olhou em volta para ver quem estava na sala e dirigiu-se ao seu lugar no banco dos réus. Já tinha colocado a pasta castanha com papéis que levou para todas as sessões do julgamento ao seu lado quando o juiz presidente do coletivo, Francisco Henriques, perguntou: "o senhor precisa de estar algemado?"

Não precisava. E depois de o guarda do GISP retirar as algemas a Abdesselam Tazi – e de a tradutora se sentar ao seu lado –, Francisco Henriques resumiu o que foi dito esta manhã pela última testemunha a prestar declarações e que, por receio, pediu para ser ouvida sem a presença do suspeito.

Nesse depoimento, Imane E., 29 anos, contou como tinha conhecido Abdesselam Tazi em Marrocos e que lhe explicou como deveria fazer para obter visto em Portugal. Disse também que para isso entregou ao seu primo, Amine Hanafi, 5 mil euros para pagar o visto e a viagem. Recordou que depois de chegar ao Centro Português para os Refugiados recebeu a visita de Abdesselam Tazi que, nessa ocasião, lhe sugeriu casar-se com um dos primos.

Seguiram-se as alegações finais. E assim que a procuradora do Ministério Público, Cristina Janeiro, começou a recordar os crimes que estão imputados a Abdesselam Tazi – adesão a organização terrorista internacional falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para terrorismo, financiamento do terrorismo, adesão a organização terrorista internacional e uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo – o juiz Francisco Henriques recostou-se para trás na cadeira, cruzou as mãos sobre a secretária, fechou os olhos e suspirou.

Não foi a primeira vez que mostrou impaciência de cada vez que a procuradora tomou a palavra – nem seria a última. Foi assim ao longo de todo o julgamento, onde o juiz a interrompeu constantemente, dizendo que as suas perguntas não interessavam ou que as respostas estavam nos autos ou suspirava profundamente cada vez que questionava uma testemunha. E continuou à medida que Cristina Janeiro ia dizendo que, perante a prova produzida, o MP considerava provados todos os crimes por que Abdesselam Tazi foi pronunciado.

A magistrada começou por recordar os testemunhos das responsáveis do Centro Português de Refugiados, que disseram em tribunal que o Tazi era uma espécie de mentor de Hicham El Hanafi – o marroquino que em novembro de 2016 foi preso em França por suspeitas de estar a preparar um atentado terrorista em Paris – e que era ele quem liderava as orações dos muçulmanos no centro. Depois citou o testemunho de Amine Hanafi, que garantiu ter encontrado o irmão – Hicham – em Aveiro a ver vídeos do Estado Islâmico e que, por esse motivo, recusou ir viver para a mesma cidade.

Enquanto o juiz apoiava a mão direita no queixo, com o cotovelo pousado na secretária, a procuradora recordava que Hicham El Hanafi tinha uma vida normal em Marrocos e só começou a mudar depois de chegar a Portugal. Em seguida apontou as contradições de Abdesselam Tazi em tribunal, concluindo que o seu testemunho não merecia credibilidade. Como exemplo, referiu a insistência do suspeito em dizer que só conheceu Hicham el Hanafi em Portugal quando no processo ficou provado que os dois saíram juntos de Marrocos. Mais: considerou que Tazi não explicou de forma credível como vivia em Portugal e o motivo pelo qual se deslocava para outros países europeus e da América Latina.

A procuradora considerou provado que foi Tazi quem deu apoio financeiro a Hicham El Hanafi e tentou recrutar outros marroquinos para a causa jihadista – tal como foi referido pela testemunha Outmane D.

Nesta altura, já Francisco Henriques esfregava os olhos e a cara com frequência. Enquanto a procuradora falava, o juiz abria a camisa por baixo da toga e suspirava insistentemente – suspiros que por várias vezes eram mais audíveis que o tom de voz da magistrada. E foi já com o presidente do coletivo com as duas mãos na cabeça, com os cotovelos apoiados na mesa, que a procuradora terminou, pedindo a condenação de Abdesselam Tazi numa pena efetiva – a determinar pelo tribunal.