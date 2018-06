O cidadão marroquino Abdesselam Tazi, acusado pelo Ministério Público de pertencer ao grupo Estado Islâmico, não vai responder em julgamento por nenhum dos crimes de terrorismo de que estava acusado pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal. Esta sexta-feira, o juiz de instrução Ivo Rosa apenas pronunciou o arguido por um crime de falsificação de documentos e quatro de contrafacção de moeda, precisamente os crimes que Abdesselam tinha confessado.

De acordo com o MP, Abdesselam Tazi utilizou o estatuto de asilado político em Portugal para contactar com outros jovens marroquinos, radicalizá-los e facilitar a sua viagem para a Síria. Financiava toda a sua actividade com recurso a dinheiro obtido com a venda de produtos – telemóveis, roupa, etc – comprados com recurso a cartões de crédito falsificados. Para as autoridades portuguesas, terá não só radicalizado Hicham El Hanafi, que com ele chegou a Portugal e que foi detido em França por suspeitas de preparar um atentado terrorista, como terá conseguido enviar outros dois marroquinos para a Síria.

Porém, durante a leitura da decisão instrutória, o juiz Ivo Rosa apontou várias contradições à acusação do Ministério Público, não aceitando pronunciar o arguido pelos crimes de terrorismo. O processo será julgado em Aveiro, o cidadão marroquino vai manter-se em prisão preventiva por perigo de fuga.



Em actualização