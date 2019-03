Quando Abdesselam Tazi se sentar no banco dos réus, no próximo dia 1 de abril, para ser julgado por oito crimes relacionados com terrorismo o juiz Francisco Henriques vai começar por pedir-lhe que se identifique. Depois de confirmar o seu nome e data de nascimento, aquele que é suspeito de pertencer a uma rede de recrutamento de jihadistas para o autoproclamado Estado Islâmico deverá dizer ao tribunal que, apesar de ter nascido a 1 de janeiro de 1954, em Fez, Marrocos, neste momento é apátrida.Para o provar poderá pedir ao magistrado que consulte um documento encontrado na sua posse a atestar que a nacionalidade marroquina foi-lhe retirada há quase seis anos. "Nós, responsáveis pelo serviço da nacionalidade marroquina, atestamos que o nomeado: Abdesselam Tazi (…) não figura mais nos nossos registos civis e administrativos. A sua nacionalidade marroquina foi revogada. A partir de: 28 de agosto de 2013", lê-se no mesmo documento.Para o tribunal, essa identificação não trará problemas na condução do julgamento. Mas caso Abdesselam Tazi seja condenado, a autoridades portuguesas não poderão levar por diante uma das determinações habituais em casos que envolvam crimes graves: a expulsão de território nacional, por norma para o país de origem, após o cumprimento da pena. Sem nacionalidade atribuída, o Reino de Marrocos poderá recusar a sua entrada no país.

