Spinumviva. Férias de Montenegro no Brasil investigadas

Investigadores suspeitam que despesa terá sido imputada à empresa familiar. Primeiro-ministro não respondeu à SÁBADO. Primeiros documentos só foram enviados depois das eleições de maio deste ano.

A recolha de informação sobre a “Spinumviva”, a empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro, levou os investigadores da Polícia Judiciária e do Ministério Público a recolherem informação sobre as férias da família Montenegro, em 2024, no Brasil.



Questionado pela SÁBADO se alguma vez foram faturadas à “Spinumviva” despesas familiares, como almoços, férias, aquisição de viaturas, entre outras, o primeiro-ministro e a sociedade não responderam.

Apesar de ter declarado não se sentir responsável pela aparente lentidão da Averiguação Preventiva, a SÁBADO apurou que os primeiros documentos enviados por Luís Montenegro ao Ministério Público só chegaram depois das eleições de maio deste ano.

