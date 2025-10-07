PGR confirma que averiguação preventiva à Spinumviva continua "em curso" e aguarda documentos

Esclarecimento surge depois da SÁBADO ter avançado que a recolha de dados sobre a empresa familiar de Montenegro levou a PJ e o MP a recolherem informações sobre as férias de Montenegro no Brasil.
A Procuradoria-Geral Da República (PGR) confirmou esta terça-feira, em comunicado, que a "averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva encontra-se em curso" e que o "Ministério Público aguarda ainda documentação que depois carecerá de análise". Este esclarecimento surge depois de a SÁBADO ter avançado que a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar as despesas das férias de Montenegro no Brasil, em 2024.
Luís Montenegro LUSA
"Não há, neste momento, qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva nem nada foi proposto ao Procurador-Geral da República neste domínio", continuou a PGR em comunicado.
A SÁBADO questionou se alguma vez foram faturadas à Spinumviva despesas familiares, como almoços, férias, aquisição de viaturas, entre outras, mas o primeiro-ministro e a sociedade não responderam. Apesar de ter declarado não se sentir responsável pela aparente lentidão da averiguação preventiva, a SÁBADO apurou que os primeiros documentos enviados por Luís Montenegro ao Ministério Público só chegaram depois das eleições de maio deste ano.
