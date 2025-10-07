PGR confirma que averiguação preventiva à Spinumviva continua "em curso" e aguarda documentos

Esclarecimento surge depois da SÁBADO ter avançado que a recolha de dados sobre a empresa familiar de Montenegro levou a PJ e o MP a recolherem informações sobre as férias de Montenegro no Brasil.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

A Procuradoria-Geral Da República (PGR) confirmou esta terça-feira, em comunicado, que a "averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva encontra-se em curso" e que o "Ministério Público aguarda ainda documentação que depois carecerá de análise". Este esclarecimento surge depois de a SÁBADO ter avançado que a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar as despesas das férias de Montenegro no Brasil, em 2024.



Luís Montenegro LUSA

"Não há, neste momento, qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva nem nada foi proposto ao Procurador-Geral da República neste domínio", continuou a PGR em comunicado.

Leia Também Spinumviva. Férias de Montenegro no Brasil investigadas

A SÁBADO questionou se alguma vez foram faturadas à Spinumviva despesas familiares, como almoços, férias, aquisição de viaturas, entre outras, mas o primeiro-ministro e a sociedade não responderam. Apesar de ter declarado não se sentir responsável pela aparente lentidão da averiguação preventiva, a SÁBADO apurou que os primeiros documentos enviados por Luís Montenegro ao Ministério Público só chegaram depois das eleições de maio deste ano.

Leia Também Spinumviva. Todos os detalhes da averiguação preventiva a Luís Montenegro

Todos os pormenores da investigação feita pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal e pela Polícia Judiciária serão revelados pela SÁBADO na edição de amanhã, quarta-feira.