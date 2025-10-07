Montenegro culpa PS e Chega por não haver regras rápidas para afastamento de imigrantes

O presidente do PSD foi questionado sobre a libertação dos cidadãos marroquinos intercetados em agosto no Algarve por ter sido ultrapassado o prazo máximo de detenção.

O presidente do PSD responsabilizou esta terça-feira o PS e, em particular, o líder do Chega por não haver regras mais rápidas para o afastamento de imigrantes em situação ilegal, reiterando que “quem não cumpre tem de abandonar o país”.



Montenegro culpa PS e Chega por atraso nas regras para afastar imigrantes EPA/IDA MARIE ODGAARD DENMARK OUT

Luís Montenegro foi questionado sobre a libertação dos cidadãos marroquinos intercetados em agosto no Algarve por ter sido ultrapassado o prazo máximo de detenção, à margem de uma iniciativa autárquica em Quarteira, no concelho de Loulé (distrito de Faro).

“Nós tentámos ano passado aprovar uma lei na Assembleia da República, precisamente para acelerar, agilizar e cumprir todas as determinações de retorno de maneira mais célebre, mais rápida. É muito curioso, porque os partidos que votaram contra essa alteração foram o PS e o Chega”, disse.

No curto discurso que fez após breves contactos com a população, o também primeiro-ministro fez questão de voltar ao tema, visando, de forma implícita, André Ventura, que disse hoje que esta liberação “envergonha o país”.

“Aqueles que agora erguem a sua voz com grande indignação - e que muitas vezes estão nos cartazes em todos os conselhos, com aquela vontade muito declarada de estar sempre em todas as eleições e ser candidato a tudo – são os que rejeitaram esta proposta de lei na Assembleia da República”, criticou.

De acordo com um comunicado conjunto da Presidência e da Administração Interna de segunda-feira, 37 dos 38 cidadãos marroquinos com entrada ilegal em Portugal, em 08 de agosto, foram libertados dos Centro de Instalação Temporária (CIT) em que se encontravam.

“Perante esta situação, há muita gente que se interroga, mas como é que isto é possível e que peça responsabilidades ao Governo”, disse Montenegro, justificando que o executivo não pode “incumprir a lei” que determina essa libertação passados 60 dias.

Montenegro sublinhou que é devido às votações combinadas de PS e Chega que o país não tem hoje “um instrumento mais expedito, mais rápido, para se cumprirem as regras”, apresentada pelo Governo PSD/CDS-PP em 2024, prometendo que o executivo apresentará em breve nova legislação, esperando que, desta vez”, não haja oposição do parlamento.

“Para quem quiser aqui ficar, ficar dentro das regras, quem não cumprir as regras terá de abandonar”, avisou, dizendo que não existir “uma consequência para quem não cumpre” é um convite ao incumprimento.