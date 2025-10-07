Spinumviva. Todos os detalhes da averiguação preventiva a Luís Montenegro

Investigadores consideram que só a abertura de um inquérito judicial pode dissipar todas as dúvidas sobre a empresa “Spinumviva”.

Edição de 30 de setembro a 6 de outubro

Ao fim de seis meses de recolha de informação na Averiguação Preventiva sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, os investigadores da Polícia Judiciária e do Ministério Público consideram que as dúvidas que existem sobre a atividade da empresa só ficam esclarecidas com a abertura de um inquérito-crime.



Luís Montenegro é alvo de averiguação sobre a empresa "Spinumviva" LUSA

Só desta forma, segundo várias fontes ouvidas pela SÁBADO, se consegue quebrar os sigilos bancário e fiscal e perceber qual a origem do dinheiro da empresa, como circulou e como foi gasto

Esta quarta-feira, a SÁBADO revela todos os pormenores da investigação feita pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Polícia Judiciária.