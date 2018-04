O presidente do PSD, Rui Rio, assegura que "não existe pressa" para formular um programa eleitoral de Governo e que o objectivo é conjugar o contributo de várias gerações. Ainda assim, o partido já está a preparar um documento para entrar na "luta" sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde.

À entrada para a primeira reunião do Conselho Estratégico Nacional, que decorre este sábado de manhã em Coimbra, salientou que o PSD "pretende ter soluções e começar a construir um programa eleitoral de Governo". "O que hoje vamos articular são os procedimentos, a forma como no futuro vamos trabalhar, porque [este órgão] envolve mais de 30 pessoas, mas depois a dinamização do Conselho Estratégico Nacional vai envolver centenas de pessoas", explicou aos jornalistas.

Rui Rio disse ainda que este órgão pretende criar um novo espaço de militância, no qual os portugueses tenham um partido político em que "possam militar em razão dos temas de que mais gostam e não exclusivamente naquelas coisas muito partidárias que pouca gente gosta".

Sobre o Conselho Estratégico Nacional, o presidente do PSD disse que houve um "esforço em conciliar pessoas mais experientes, com mais ponderação, e, por outro lado, pessoas mais jovens, com mais ambição, mais vontade". "É assim que uma sociedade evolui, na conjugação das gerações, em harmonia com passado, presente e futuro, não é com rupturas geracionais", frisou Rui Rio.

Saúde, o próximo plano de ataque?

O "ministro-sombra" da Saúde Luís Filipe Ferreira recebeu indicações para começar a preparar o documento estratégico sobre o Serviço Nacional de Saúde. Segundo o Público, os contornos finais do projecto não devem ser aprovados ainda este sábado, mas a ideia é que este venha a servir de base às posições do PSD sobre o tema nos próximos debates.

De acordo com o mesmo jornal, os sociais-democratas estão preocupados com os conteúdos da proposta da Lei de Bases da Saúde que o Governo irá apresentar e que está a ser preparada pela antiga ministra do sector Maria de Belém Roseira: na São Caetano à Lapa, teme-se que a mesma se aproxime da proposta do Bloco de Esquerda, criada por João Semedo e por António Arnaut, "pai" do SNS.

Fora de qualquer hipótese está a possibilidade de o PSD aceitar "alterar a filosofia de um sistema misto público e privado da Saúde", afirmou um responsável da direcção "laranja" ao Público.



Com Lusa