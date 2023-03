Sismo de 2,3 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel

Um sismo com magnitude de 2,3 na escala de Richter foi sentido este sábado na Povoação, na ilha de São Miguel, revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).







"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) na Povoação", adiantou o CIVISA, na sua página na Internet.Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 14:42 locais (15:42 em Lisboa), com magnitude de 2,3 na escala de Richter e epicentro a cerca de nove quilómetros a sul-sudoeste da Ribeira Quente, na ilha de São Miguel.A Escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição" dos sismos e, quando há uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.