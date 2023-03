Das empresas à Igreja, da cultura à ação social: para onde vão 8,76 mil milhões em subvenções

Em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal de Lisboa transferiu 10.687 euros para o Clube de Futebol Os Belenenses – o Belenenses, como é conhecido – para “apoio ao movimento associativo desportivo”. Meses antes, em Setúbal, a autarquia concedera um apoio de 347,5 mil euros para o Templo de Setúbal da Igreja Evangélica Filadélfia. No verão, em Alter do Chão, a autarquia decidiu transferir 115 mil euros para as atividades de ação social das instituições ligadas à Santa Casa da Misericórdia da região. Daí a meses fez-se em Lisboa e em Sintra o festival de cinema Leffest, organizado pela Leopardo Filmes do produtor Paulo Branco, que os dois municípios apoiaram com 500 mil euros. Em Almada foram enviados 12 mil euros para a Associação Iniciativas Populares Para a Infância do Concelho de Almada comprar um carro novo. Já no fim do ano, a têxtil nortenha Riopele viu ser-lhe atribuído um apoio de 632 mil euros ao abrigo das verbas europeias do Plano de Recuperação e Resiliência.